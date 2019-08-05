В МИД рассказали, что нужно учитывать в новых соглашениях по вооружениям

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия настаивает, чтобы ядерные потенциалы Франции и Британии принимались в расчет при обсуждении возможных новых соглашений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безусловно, при любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов, тех или иных возможных гипотетически соглашений мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании", - сказал Рябков на брифинге.
"В последнее время мы слышим, что наращивания соответствующих сил и средств в указанных странах не происходит, что после проведения определенных сокращений они стабилизировались на некоем уровне, но это не меняет нашей позиции, поскольку с заключением в 2010 году договора о СНВ мы практически вплотную подошли к рубежу, за которым любые дальнейшие шаги в этой сфере возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, и потенциалов всех государств, которые обладают соответствующими возможностями в оружейной, то бишь ракетно-ядерной сфере", - отметил замглавы МИД РФ.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.