В МИД рассказали, что нужно учитывать в новых соглашениях по вооружениям

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия настаивает, чтобы ядерные потенциалы Франции и Британии принимались в расчет при обсуждении возможных новых соглашений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, при любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов, тех или иных возможных гипотетически соглашений мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании", - сказал Рябков на брифинге.

"В последнее время мы слышим, что наращивания соответствующих сил и средств в указанных странах не происходит, что после проведения определенных сокращений они стабилизировались на некоем уровне, но это не меняет нашей позиции, поскольку с заключением в 2010 году договора о СНВ мы практически вплотную подошли к рубежу, за которым любые дальнейшие шаги в этой сфере возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, и потенциалов всех государств, которые обладают соответствующими возможностями в оружейной, то бишь ракетно-ядерной сфере", - отметил замглавы МИД РФ.