Рябков: Россия готова к переговорам с США о стратегической стабильности

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Россия выступает за продолжение конструктивного диалога с США по вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу и взаимного учета интересов, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Призываем Вашингтон проявить ответственность и последовав примеру России отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне. По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике РСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу и взаимного учета интересов", - сказал замглавы дипведомства.

"Возобновленный 17 июля в Женеве в межведомственном формате российско-американский консультационный процесс по проблематике контроля над вооружениями с упором на их ракетно-ядерную составляющую должен быть продолжен", - подчеркнул Рябков.

В августе прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.