Рябков рассказал о действиях России при появлении новых угрозах от США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В условиях новых угроз от США Россия будет предпринимать исчерпывающие действия для обеспечения своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 2 февраля, наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса", - сказал Рябков на брифинге в понедельник.