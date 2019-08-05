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РИА Новости

Рябков рассказал о действиях России при появлении новых угрозах от США

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В условиях новых угроз от США Россия будет предпринимать исчерпывающие действия для обеспечения своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 2 февраля, наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса", - сказал Рябков на брифинге в понедельник.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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