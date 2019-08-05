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РИА Новости

В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет

Вчера, 11:19
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© AP Photo / Alex BrandonВыставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В субботу глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за скорейшее появление новых американских ракет в Азии.
Российский дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса.
Ответные шаги Москвы будут предприниматься в режиме устранения угроз для страны, добавил Рябков.
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По его словам, Вашингтон стал "могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", поскольку запустил и завершил процедуру одностороннего выхода из него.
Дипломат напомнил, что Россия до последнего момента выступала за сохранение Договора.

"Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно", — отметил Рябков.

Также он заявил, что Россия не будет пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД.
"Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер, формулировки предельно выверены, они не должны все время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", — сказал Рябков.
По его словам, Москва по-прежнему выступает за продолжение конструктивного диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.
Он также подчеркнул, что после прекращения действия Договора существенно возрос риск новой гонки вооружений.
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Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Второго августа прекратил действие ДРСМД.
СССР и США подписали договор в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
Владимир Джабаров
5 июля, 15:50
Россия ответит на размещение в странах НАТО РСМД, заявил сенатор
1356481581
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Выход США из договора о РСМДСергей РябковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону . По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны." Тоесть… Они должны отменить санкции, предоставить все новейшие разработки и отказаться от доллара?)))
5 августа, 11:29
Georgiy Kravchenko
130009
Нашему МИД, кроме устных заявлений, можно амеров немного потролить. Пусть отправят могильщикам по дип.почте лопату с гравировкой даты их выхода из РСМД.
5 августа, 11:59
Oleg Remov Kerch
450001
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