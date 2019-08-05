В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет

Выставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне

© AP Photo / Alex Brandon Выставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

В субботу глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за скорейшее появление новых американских ракет в Азии.

Российский дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса.

Ответные шаги Москвы будут предприниматься в режиме устранения угроз для страны, добавил Рябков.

По его словам, Вашингтон стал "могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", поскольку запустил и завершил процедуру одностороннего выхода из него.

Дипломат напомнил, что Россия до последнего момента выступала за сохранение Договора.

"Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно", — отметил Рябков.

Также он заявил, что Россия не будет пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД.

"Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер, формулировки предельно выверены, они не должны все время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", — сказал Рябков.

По его словам, Москва по-прежнему выступает за продолжение конструктивного диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Он также подчеркнул, что после прекращения действия Договора существенно возрос риск новой гонки вооружений.

Второго августа прекратил действие ДРСМД.

СССР и США подписали договор в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.