В Хабаровске у посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после выявления острой кишечной инфекции как минимум у шести посетителей кафе в Хабаровске, сообщает региональное СУСК РФ.
"В СМИ размещены сведения о том, что после посещения кафе, расположенного в Центральном районе Хабаровска, у шести посетителей выявлены признаки кишечной инфекции. Все пострадавшие – взрослые, двое из них проходят лечение стационарно, остальные амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку, в ходе нее установят точное число пострадавших и источник распространения инфекции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших посетителей кафе "Сациви" выделен норовирус.
"На пищеблоке выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение технологии приготовления и условий хранения готовых блюд, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, нарушение правил мытья посуды", - сообщает ведомство. Взяты дополнительные пробы.
Управление отмечает, что в декабре 2018 года сложилась аналогичная ситуация: среди посетителей кафе отмечены случаи острой кишечной инфекции, работа заведения приостанавливалась.