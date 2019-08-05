Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:14Z
https://ria.ru/20190805/1557170637.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1036x0_80_0_0_a4b44e17c82340e790d9c5362e292e44.jpg
РИА Новости

В Хабаровске у посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

Вчера, 11:14
579
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после выявления острой кишечной инфекции как минимум у шести посетителей кафе в Хабаровске, сообщает региональное СУСК РФ.
"В СМИ размещены сведения о том, что после посещения кафе, расположенного в Центральном районе Хабаровска, у шести посетителей выявлены признаки кишечной инфекции. Все пострадавшие – взрослые, двое из них проходят лечение стационарно, остальные амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", - говорится в сообщении.
Работник столовой раскладывает на подносы выпечку
3 августа, 21:16
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье
Следователи начали проверку, в ходе нее установят точное число пострадавших и источник распространения инфекции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших посетителей кафе "Сациви" выделен норовирус.
"На пищеблоке выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение технологии приготовления и условий хранения готовых блюд, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, нарушение правил мытья посуды", - сообщает ведомство. Взяты дополнительные пробы.
Управление отмечает, что в декабре 2018 года сложилась аналогичная ситуация: среди посетителей кафе отмечены случаи острой кишечной инфекции, работа заведения приостанавливалась.
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
2 августа, 20:21
Суд приостановил работу Healthy Food после массовых отравлений в Москве
010120
Обсудить 0
РоспотребнадзорХабаровскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой
РИА
Новости
Столовая
Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил
В Саратове пропал курсант института войск национальной гвардии
На приеме у врача
Эксперты выяснили, как смертность от онкозаболеваний влияет на экономику
Лента
новостей
Автомобиль реанимации
В Перми в ДТП со скорой пострадали четыре реаниматолога
Врачи
Минздрав назвал области с наибольшим числом врачей на человека
Пациент клинического отделения Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
В Госдуме ответили на слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениями
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Сбор грибов в Подмосковье
В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми
Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
Каир, Бенгази, Стамбул: горячие точки планеты глазами Андрея Стенина
Врач станции скорой медицинской помощи
На Кубани будут судить бывшего врача из-за ошибки, повлекшей смерть девочки
Лесные пожары в Сибири
Жителя Приангарья осудили за поджог леса
Индия. Нью-Дели
В метро Нью-Дели ввели "красный" уровень тревоги по рекомендации спецслужб
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния