В Хабаровске у посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после выявления острой кишечной инфекции как минимум у шести посетителей кафе в Хабаровске, сообщает региональное СУСК РФ.

"В СМИ размещены сведения о том, что после посещения кафе, расположенного в Центральном районе Хабаровска, у шести посетителей выявлены признаки кишечной инфекции. Все пострадавшие – взрослые, двое из них проходят лечение стационарно, остальные амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку, в ходе нее установят точное число пострадавших и источник распространения инфекции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших посетителей кафе "Сациви" выделен норовирус.

"На пищеблоке выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение технологии приготовления и условий хранения готовых блюд, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, нарушение правил мытья посуды", - сообщает ведомство. Взяты дополнительные пробы.