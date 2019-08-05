Титов попросил разрешить фигурантам дела Baring Vostok свидания с родными

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) Эдуарду Кабурнееву обращение с просьбой разрешить фигурантам дела Baring Vostok свидания с родственниками, сообщает пресс-служба Титова.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест. В настоящее время в СИЗО остаются четверо фигурантов дела: топ-менеджер Baring Vostok Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

"Полагаю, что длительная невозможность общения с близкими не отвечает соображениям гуманности, а проводимые под контролем сотрудников мест содержания под стражей свидания с родными не будут противоречить интересам следствия. Принимая во внимание вышеизложенное, прошу оказать содействие в положительном решении вопроса о разрешении Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну и Максиму Владимирову свиданий с родными", - пишет бизнес-омбудсмен в обращении.

Как отмечает Титов, несмотря на несогласие с предъявленным обвинением, фигуранты дела активно выражают готовность сотрудничать со следствием, ходатайствуют о проведении следственных действий, дают развернутые показания.