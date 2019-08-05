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РИА Новости

Титов попросил разрешить фигурантам дела Baring Vostok свидания с родными

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) Эдуарду Кабурнееву обращение с просьбой разрешить фигурантам дела Baring Vostok свидания с родственниками, сообщает пресс-служба Титова.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест. В настоящее время в СИЗО остаются четверо фигурантов дела: топ-менеджер Baring Vostok Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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"Полагаю, что длительная невозможность общения с близкими не отвечает соображениям гуманности, а проводимые под контролем сотрудников мест содержания под стражей свидания с родными не будут противоречить интересам следствия. Принимая во внимание вышеизложенное, прошу оказать содействие в положительном решении вопроса о разрешении Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну и Максиму Владимирову свиданий с родными", - пишет бизнес-омбудсмен в обращении.
Как отмечает Титов, несмотря на несогласие с предъявленным обвинением, фигуранты дела активно выражают готовность сотрудничать со следствием, ходатайствуют о проведении следственных действий, дают развернутые показания.
Российское законодательство предусматривает возможность предоставления подозреваемым и обвиняемым не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. Такая возможность предоставляется на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. Участникам дела Baring Vostok свидания с родными до настоящего времени не предоставлялись, говорится в сообщении пресс-службы.
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Дело Bаring VostokБорис ТитовСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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