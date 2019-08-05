В медпомощь на предприятиях предложат включить профилактику профболезней

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

Врач в кабинете во время осмотра пациента

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты по гигиене труда могли бы заняться профилактикой профессиональных заболеваний на предприятиях, перечень соответствующих мероприятий предложен Минздраву, сообщил РИА Новости главный технический инспектор Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что Минздрав до 20 августа должен представить в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве.

По словам Трумеля, ФНПР подготовила письмо в Минздрав с предложением расширить обязательства здравпунктов за счет введения службы гигиены труда.

"Имея в виду, что здравпункты в основном будут нацелены на профилактику общих заболеваний, а нам хотелось бы, чтобы заболевания рассматривались в комплексе совместно с профессиональными болезнями. Не просто рассматривались, а осуществлялась бы в том числе профилактика профессиональных болезней", - сказал Трумель.

Он уточнил, что Минздраву предложен перечень мероприятий, который может соотноситься со 161 конвенцией Международной организации труда "О службах гигиены труда".

"В соответствии с планом работы Российской трехсторонней комиссии мы в ближайшее время должны рассмотреть данную конвенцию на предмет ее ратификации. Поэтому мы предложили, чтобы те положения конвенции, основные положения, связанные с деятельностью служб гигиены труда одновременно присутствовали бы и на предприятиях", - рассказал главный технический инспектор ФНПР.

Он уточнил, что службы гигиены труда могли бы работать наравне со службами, занимающимися профилактикой общей заболеваемости. Это должны быть профильные специалисты-гигиенисты, обратил внимание Трумель.

По его словам, на сегодняшний день выявлением профессиональной заболеваемости занимаются при проведении медосмотров. Профилактика же заключается в оценке рисков здоровью на предприятиях, мониторинге состояния здоровья. По словам Трумеля, в диспансеризации также должны принимать участие специалисты-гигиенисты или профпатологии.