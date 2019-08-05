Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:12Z
https://ria.ru/20190805/1557170560.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152939/53/1529395340_0:90:1501:934_1036x0_80_0_0_e8455e5b46d6c5a349ab44afb9019ec6.jpg
РИА Новости

В медпомощь на предприятиях предложат включить профилактику профболезней

Вчера, 11:12
260
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач в кабинете во время осмотра пациента
Врач в кабинете во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты по гигиене труда могли бы заняться профилактикой профессиональных заболеваний на предприятиях, перечень соответствующих мероприятий предложен Минздраву, сообщил РИА Новости главный технический инспектор Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель.
В понедельник газета "Известия" сообщила, что Минздрав до 20 августа должен представить в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве.
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
24 апреля, 12:08
Россияне стали выше оценивать условия оказания медицинской помощи
По словам Трумеля, ФНПР подготовила письмо в Минздрав с предложением расширить обязательства здравпунктов за счет введения службы гигиены труда.
"Имея в виду, что здравпункты в основном будут нацелены на профилактику общих заболеваний, а нам хотелось бы, чтобы заболевания рассматривались в комплексе совместно с профессиональными болезнями. Не просто рассматривались, а осуществлялась бы в том числе профилактика профессиональных болезней", - сказал Трумель.
Он уточнил, что Минздраву предложен перечень мероприятий, который может соотноситься со 161 конвенцией Международной организации труда "О службах гигиены труда".
"В соответствии с планом работы Российской трехсторонней комиссии мы в ближайшее время должны рассмотреть данную конвенцию на предмет ее ратификации. Поэтому мы предложили, чтобы те положения конвенции, основные положения, связанные с деятельностью служб гигиены труда одновременно присутствовали бы и на предприятиях", - рассказал главный технический инспектор ФНПР.
Он уточнил, что службы гигиены труда могли бы работать наравне со службами, занимающимися профилактикой общей заболеваемости. Это должны быть профильные специалисты-гигиенисты, обратил внимание Трумель.
По его словам, на сегодняшний день выявлением профессиональной заболеваемости занимаются при проведении медосмотров. Профилактика же заключается в оценке рисков здоровью на предприятиях, мониторинге состояния здоровья. По словам Трумеля, в диспансеризации также должны принимать участие специалисты-гигиенисты или профпатологии.
В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд РФ отрабатывает предложения по воссозданию проекта медицинской помощи на производстве. Она уточнила, что если систему организации медпомощи на предприятиях удастся восстановить, то такую диспансеризацию может оплачивать система ОМС.
420010
Обсудить 0
Федерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Рекомендуем
На приеме у врача
Эксперты выяснили, как смертность от онкозаболеваний влияет на экономику
РИА
Новости
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
Врачи
Минздрав назвал области с наибольшим числом врачей на человека
Столовая
Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил
Лента
новостей
ВНИИ труда прокомментировал сообщения об "отмирании" ряда профессий
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
Бабушка готовит на кухне
Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые
Пациент клинического отделения Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Стресс
Психологи рассказали, как побороть эмоциональное выгорание
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
Автомобиль скорой помощи во Франции
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске у посетителей кафе нашли кишечную инфекцию
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Офисный работник
Исследование: 18% россиян могли бы отказаться от должности из-за дресс-кода
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния