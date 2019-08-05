В метро Нью-Дели ввели "красный" уровень тревоги по рекомендации спецслужб

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оператор метро в индийской столице Нью-Дели объявил о введении "красного" уровня тревоги на всех линиях метрополитена после полученных рекомендаций от служб безопасности страны.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Индии Амит Шах в понедельник представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.