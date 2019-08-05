Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:00Z
https://ria.ru/20190805/1557170204.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_0:63:1800:1076_1036x0_80_0_0_9c2acd7b8ca584463cab73f5be823ee2.jpg
РИА Новости

После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело

Вчера, 11:00
1132
© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана.
Мэр Киева Виталий Кличко
30 июля, 20:44
"Лгуны". Кличко записал видеообращение к Зеленскому
"Завели дело в четверг", - цитирует собеседника агентство.
По его словам, дело заведено по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
0162001
Обсудить 1
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир КличкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
РИА
Новости
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
В Госдуме ответили на слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениями
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
Лента
новостей
Лондонский аэропорт Хитроу
"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу
Уголь на территории шахты Комсомолец Донбасса в Донецкой области
В Донецкой области горняки вышли на шествие с требованием выплаты зарплат
Военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал о действиях России при появлении новых угрозах от США
Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов рассказал о знакомстве с Путиным
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
Лента новостейМолния