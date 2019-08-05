После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана.

"Завели дело в четверг", - цитирует собеседника агентство.

По его словам, дело заведено по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.