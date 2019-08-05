Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:58Z
https://ria.ru/20190805/1557170164.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/27/1557172787_0:257:3072:1985_1036x0_80_0_0_9b4b2a1073897f2f53267484f17d0336.jpg
РИА Новости

Индия привела войска в состояние повышенной готовности

Вчера, 10:58
6687
© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия и ВВС Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте страны законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI в Twitter.
Соответствующий законопроект был представлен министром внутренних дел Индии Амитом Шахом в понедельник.
Полицейский в Индии
Вчера, 10:43
В Индии взяли под домашний арест трех влиятельных политиков в Кашмире
Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.
Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих. Представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Военный патруль у мечети в Кашмире
Вчера, 09:53
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
1504702
Обсудить 1
ВВС ИндииМоскваПакистанИндияВ мире
Рекомендуем
Военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
РИА
Новости
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Лента
новостей
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка
Сбор грибов в Подмосковье
В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми
Бабушка готовит на кухне
Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния