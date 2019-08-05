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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Свыше двух тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 029 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 368 человек (женщин – 110, детей – 188), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 661 человек (женщин – 498, детей – 847)", - говорится в бюллетене.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории в населенных пунктах в провинциях Дераа и Дамаск.
"Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в бюллетене.
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