В Индии взяли под домашний арест трех влиятельных политиков в Кашмире

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Индии поместили под домашний арест трех наиболее влиятельных политиков штата Джамму и Кашмир на фоне наращивания военных сил в штате и призывов правительства к туристам и паломникам покинуть Кашмирскую долину, сообщает телеканал Правоохранительные органы Индии поместили под домашний арест трех наиболее влиятельных политиков штата Джамму и Кашмир на фоне наращивания военных сил в штате и призывов правительства к туристам и паломникам покинуть Кашмирскую долину, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Ранее сообщалось, что правительство индийского штата Джамму и Кашмир выпустило предупреждения для туристов и верующих, совершающих паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, призывая немедленно покинуть Кашмирскую долину в связи с полученной от разведки информацией о террористических угрозах. Кроме того на прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Согласно телеканалу, поздно вечером в воскресенье под арест были взяты глава "Народно-демократический партии Джамму и Кашмира" и экс-главный министр штата Мехбуба Муфти, глава оппозиции штата Омар Абдулла и лидер партии "Народная конференция Джамму и Кашмира" Саджад Лоне.

"Я уже под домашним арестом, и мне не разрешено принимать посетителей. Не уверена, как долго у меня будет доступ к связи?" - написала Муфти на своей странице в Twitter

Already under house arrest & not allowed to have visitors either. Not sure how long I’ll be able to communicate. Is this the India we acceded to? — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019

Также сообщается, что в некоторых районах заблокирован доступ к интернету, занятия в школах и университетах отменены, проведение собраний и митингов запрещено.

В понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах завил в парламенте о законопроекте, отменяющем закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Муфти назвала это решение "незаконным и неконституционным, которое сделает из Индии оккупанта в Джамму и Кашмире".

Позже в понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах завил в парламенте о законопроекте, отменяющем закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.