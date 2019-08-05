Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:42Z
https://ria.ru/20190805/1557168965.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155693/09/1556930957_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6dfe9ef56a0fc3298053a30799f0c0bd.jpg
РИА Новости

Диспетчеры аэропорта Гонконга присоединились к забастовке

Вчера, 10:42
250
© REUTERS / Edgar SuПротесты на севере Гонконга
Протесты на севере Гонконга
© REUTERS / Edgar Su
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Администрация международного аэропорта Гонконга была вынуждена отменить 230 рейсов после того, как к общегородской забастовке присоединились авиадиспетчеры, сообщает газета South China Morning Post.
Авиадиспетчеры массово ушли на больничные, что также собираются сделать еще около 500 тысяч жителей Гонконга, работающих в 20 секторах бизнеса. Забастовка стала частью антиправительственной акции против законопроекта об экстрадиции.
В понедельник аэропорт Гонконга должен был выполнить тысячу пассажирских рейсов, из них 511- вылетов. В настоящее время аэропорт, который является одним из самых загруженных в мире, вынужден оперировать лишь одной взлетно-посадочной полосой вместо привычных двух.
Пока неизвестно, присоединятся ли к забастовке другие сотрудники аэропорта, грузчики багажа, сотрудники стоек регистрации, а также часть экипажей авиакомпаний.
Баррикады во время протеста в Гонконге, Китай. 3 августа 2019
Вчера, 06:10
Глава Гонконга заявила, что район на грани "очень опасной" ситуации
Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что "обстоятельства" могут отразиться на работе аэропорта, и посоветовала пассажирам ехать в аэропорт только после того, как время их рейса подтверждено.
В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса - от ресторанов до авиации - нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Вчера, 05:05
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
303162
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГонконгеВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
В Гонконге некоторые демонстранты размахивают американскими флагами
РИА
Новости
Участники протеста в Гонконге
В Гонконге демонстранты начали атаковать правоохранителей
Лондонский аэропорт Хитроу
"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу
Военнослужащие в Индии
Индия направит восемь тысяч военных в спорный с Пакистаном регион Кашмир
Лента
новостей
Группа людей с прутами, пытается напасть на антиправительственную демонстрацию в Гонконге. 5 августа 2019
В Гонконге вооруженная металлическими палками группа напала на протестующих
Баррикады во время протеста в Гонконге, Китай. 3 августа 2019
Глава Гонконга заявила, что район на грани "очень опасной" ситуации
Полицейский в Индии
В Индии взяли под домашний арест трех влиятельных политиков в Кашмире
Международный аэропорт Гонконга
В аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов из-за протестов и забастовки
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Скорая помощь, Индия
В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
Автомобиль скорой помощи во Франции
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Полиция Ванкувера
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Отдел с кондитерскими изделиями
Названы самые популярные у россиян сладости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Лента новостейМолния