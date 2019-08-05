Диспетчеры аэропорта Гонконга присоединились к забастовке

ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Администрация международного аэропорта Гонконга была вынуждена отменить 230 рейсов после того, как к общегородской забастовке присоединились авиадиспетчеры, сообщает газета South China Morning Post.

Авиадиспетчеры массово ушли на больничные, что также собираются сделать еще около 500 тысяч жителей Гонконга, работающих в 20 секторах бизнеса. Забастовка стала частью антиправительственной акции против законопроекта об экстрадиции.

В понедельник аэропорт Гонконга должен был выполнить тысячу пассажирских рейсов, из них 511- вылетов. В настоящее время аэропорт, который является одним из самых загруженных в мире, вынужден оперировать лишь одной взлетно-посадочной полосой вместо привычных двух.

Пока неизвестно, присоединятся ли к забастовке другие сотрудники аэропорта, грузчики багажа, сотрудники стоек регистрации, а также часть экипажей авиакомпаний.

Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что "обстоятельства" могут отразиться на работе аэропорта, и посоветовала пассажирам ехать в аэропорт только после того, как время их рейса подтверждено.