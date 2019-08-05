В ДНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.