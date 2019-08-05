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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 10:22
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.
При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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