Подмосковье и Индия представят ряд совместных проектов на ВЭФ-2019

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Презентация наиболее успешных проектов Московской области с участием индийского капитала пройдет в рамках Восточного экономического форума – 2019, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, о реализации собственного проекта на форуме планирует рассказать ООО "Флекс Филмс Рус", которое в феврале 2019 года начало строительство завода по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера в Особой экономической зоне "Ступино Квадрат". Объем инвестиций в проект превысил 5 миллиардов рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест.

Компания, входит в индийский холдинг Uflex Group, который является одним из самых быстрорастущих в мире по производству вакуумной упаковки и работает более чем в 140 странах.

"По словам председателя правления и управляющего директора Uflex Group Ашока Чатуверди, в конце сентября в Ступино придут первые конвейерные линии. Планируемый ввод в эксплуатацию предприятия – июль 2020 год", - сказал Хромов.

Кроме того на ВЭФ-2019 запланировано несколько встреч представителей правительства Московской области с различными предпринимателями Индии.

"Помимо сотрудничества в строительной сфере, пищевой переработке и производстве упаковки, индийский бизнес предложил сотрудничество в производстве кинофильмов и рекламной сфере", - отметил Хромов.