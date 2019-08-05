В отрезанные паводком районы Бурятии отправили более тонны продуктов

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Более тонны продуктов и предметов первой необходимости отправлены в поселки Бурятии, которые отрезаны от дорог из-за наводнения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в отрезанные поселки переправлены более одной тонны продуктов питания и предметы первой необходимости. Эвакуированы для оказания необходимой медицинской помощи две беременные женщины, подросток, нуждающийся в операции. Оказана помощь жителям по доставке вещей и иных предметов по их просьбам", - говорится в сообщении.

По информации республиканского агентства ГО и ЧС, на сегодня отрезанными остаются села Тохой и Укыр-Челон. В селе Петропавловка Джидинского района подтоплено 158 подпольев домов и 63 участка, в селе Енхор подтоплены участки и подполья 11 домов. Уровень воды снижается. В Петропавловке также продолжаются работы по усилению дамы на реке Джида. В селе Гусиное Озеро Селенгинского района подтоплены огороды и подполья нескольких домов В городе Гусиноозерск грунтовыми подтоплены подполья 85 домов в 6 нежилых домах вода выше уровня пола. В селе Новоселенгинск наблюдается выход грунтовых вод в приусадебных участках двух домов. На территории сельских поселений Сотниковское, Гурульбинское, Оронгойское введен режим "Чрезвычайная ситуация".