В Донецкой области горняки вышли на шествие с требованием выплаты зарплат

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Около ста работников шахты "Кураховская" проводят шествие из города Горняк к зданию объединения "Селидовуголь" в городе Селидово Донецкой области с требованием погасить задолженность по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее, 1 августа, Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов.

"Сегодня около ста человек работников шахты "Кураховская" ГП "Селидовуголь" идут из города Горняк в здание объединения "Селидовуголь", которое находится в городе Селидово. Требования горняков остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.