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РИА Новости

В Донецкой области горняки вышли на шествие с требованием выплаты зарплат

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области
Уголь на территории шахты Комсомолец Донбасса в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Около ста работников шахты "Кураховская" проводят шествие из города Горняк к зданию объединения "Селидовуголь" в городе Селидово Донецкой области с требованием погасить задолженность по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее, 1 августа, Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов.
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"Сегодня около ста человек работников шахты "Кураховская" ГП "Селидовуголь" идут из города Горняк в здание объединения "Селидовуголь", которое находится в городе Селидово. Требования горняков остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Горняки не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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Михаил ВолынецДонецкая областьУкраинаВ мире
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