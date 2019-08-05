ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что члены избирательной комиссии в Покровске отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решил передать уполномоченным представителям пакеты с документами участковых избирательных комиссий для повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.
“ЦИК осуществила полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 и провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа”, - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
Как именно распределились голоса при пересчете результатов голосования в ЦИК не утончили.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.