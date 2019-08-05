ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что члены избирательной комиссии в Покровске отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решил передать уполномоченным представителям пакеты с документами участковых избирательных комиссий для повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.

“ЦИК осуществила полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 и провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа”, - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Как именно распределились голоса при пересчете результатов голосования в ЦИК не утончили.