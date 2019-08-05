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РИА Новости

В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности

09:19
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© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США не обращались к Австралии с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на австралийского министра обороны Линду Рейнолдс.
Как заявила Рейнолдс, данный вопрос поднимался в ходе ее встречи с главой Пентагона Марком Эспером в Сиднее.
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"Я могу подтвердить, что он не делал запроса и что он не предвидел никакого запроса", - заявила Рейнолдс. "Я спросила его напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил "нет", - добавила она.
Как сообщает телеканал, ранее Эспер заявил о планах США разместить наземные крылатые ракеты в разных частях региона.
В воскресенье Пентагон распространил заявление, в котором говорится, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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