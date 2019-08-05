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РИА Новости

В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате

09:12
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на Кадуйском фанерном комбинате локализован на площади 3,25 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, борьбу с огнем ведут по первому номеру сложности. К ликвидации возгорания привлечены 25 человек и пять автоцистерн. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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