В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По его словам, борьбу с огнем ведут по первому номеру сложности. К ликвидации возгорания привлечены 25 человек и пять автоцистерн. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.