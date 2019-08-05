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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

09:12
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
Вчера, 21:45
При гранатометном обстреле со стороны ВСУ ранен ополченец, заявили в ДНР
"За 4 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия из района Золотое-4 в направлении Золотое-5.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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