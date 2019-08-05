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РИА Новости

Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника

09:06
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае. 4 августа 2019
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. 4 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают комплекс для поиска с беспилотника пожароопасных лесных участков на основе данных о насыщении земли влагой, сообщает в понедельник вуз.
"Инновационная часть проекта - это так называемый нулевой метод измерений, который позволяет улучшить метрологические характеристики комплекса, сделать измерения более точными. Разработка будет представлять собой навесной измерительный комплекс для малогабаритного беспилотного летательного аппарата", - приводятся в сообщении слова автора проекта Егора Алексеева.
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Измерительный комплекс включает в себя микроволновой радиометр, инфракрасные датчики и камеру с высоким разрешением. При помощи высокочастотного излучения система будет определять, насколько земля насыщена влагой и, исходя из этого параметра, определять пожароопасные участки.
В вузе пояснили, что при приеме сигнала тепловой природы от поверхности земли измерительный комплекс будет определять содержание подповерхностной влаги и, исходя из этих данных, будет определять пожароопасные участки. После обработки данных измерительный комплекс подготовит на их основе тепловую карту местности, на которой будут отмечены участки с высоким риском возникновения пожара.
"Аналог нашей разработки - это спутниковые системы, но по сравнению с ними наш измерительный комплекс в совокупности с малогабаритным беспилотником позволит решить задачу определения пожароопасных участков гораздо быстрее, эффективнее и дешевле", - уверен Алексеев.
За два года молодые ученые ТУСУРа они планируют разработать рабочий образец измерительного комплекса и провести исследования на территории Томской области.
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