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РИА Новости

Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки

08:51
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что выявил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019 года.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что всего было проверено более 300 тысяч партий минеральной воды, общим весом более 245 тысяч тонн.
"За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года... выявлено 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор предложил маркировать питьевую воду средствами идентификации. В ведомстве отметили, что маркировка продукции средствами идентификации исключит возможность попадания на рынок нелегальной продукции.
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"Потребитель с помощью мобильного приложения сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной", - говорится в сообщении.
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