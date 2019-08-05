Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что выявил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019 года.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что всего было проверено более 300 тысяч партий минеральной воды, общим весом более 245 тысяч тонн.

"За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года... выявлено 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор предложил маркировать питьевую воду средствами идентификации. В ведомстве отметили, что маркировка продукции средствами идентификации исключит возможность попадания на рынок нелегальной продукции.