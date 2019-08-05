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РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Донбасса без воды остались 27 тысяч семей

08:41
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Водопроводный кран. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Около 27 тысяч абонентов остались без воды в подконтрольной Киеву части Луганской области из-за обесточивания двух насосных станций в результате ухудшения погодных условий, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.
"В городе Лисичанск за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тысяч абонентов", - говорится в сообщении на сайте службы.
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Также в службе сообщили, что почти 300 спасателей привлекались для ликвидации последствий непогоды в шести областях Украины.
Ранее Госслужба по ЧС сообщила о резком ухудшении погодных условий, в результате которых в понедельник остаются обесточенными более 80 населенных пунктов в четырех областях Украины.
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