В подконтрольной Киеву части Донбасса без воды остались 27 тысяч семей

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Около 27 тысяч абонентов остались без воды в подконтрольной Киеву части Луганской области из-за обесточивания двух насосных станций в результате ухудшения погодных условий, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

"В городе Лисичанск за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тысяч абонентов", - говорится в сообщении на сайте службы.

Также в службе сообщили, что почти 300 спасателей привлекались для ликвидации последствий непогоды в шести областях Украины.