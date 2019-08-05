Российские аграрии сполна воспользовались шансом продэмбарго, считает Титов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские аграрии смогли использовать ситуацию с продовольственным эмбарго, чтобы расширить ассортимент своей продукции, сегодня необходимо создавать дополнительные условия поддержки небольших производителей и работать над качеством, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Конечно же, любое ограничение притока товаров на рынок из-за рубежа не может не являться преимуществом для внутреннего производителя. Российские аграрии и пищевики воспользовались шансом сполна, достаточно взглянуть на любую магазинную полку", - сказал Титов.

При этом он считает, что если вопрос ассортимента вполне решен, то "вопрос качества отнюдь не так ясен". "Конечно, контрсанкции уже сделали что могли, дальнейшее развитие агропрома должно идти за счет внутренних резервов. На мой взгляд, самое главное здесь – не только поддержка крупнейших агрохолдингов, но и создание условий для развития многих тысяч мелких частных производителей", - полагает омбудсмен.

"Финансовая поддержка, инфраструктура хранения и сбыта, стимулирование сельхозкооперации, снятие административных барьеров. И именно конкуренция за счет множества производителей на рынке и обеспечит в борьбе за кошелек покупателя необходимое качество", - считает Титов.