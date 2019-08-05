Девять населенных пунктов Приангарья находятся в зоне задымления от пожаров

ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девять населенных пунктов Иркутской области находятся в зоне задымления от лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.

"На территории Иркутской области в зоне задымления находится 9 населенных пунктов в 2 районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один населенный пункт находится в Катангском районе и 8 - в Киренском. Причиной задымления являются лесные пожары на территории республик Бурятия, Саха (Якутия), а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области.