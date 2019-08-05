Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T08:16Z
https://ria.ru/20190805/1557163718.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155708/74/1557087459_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_52f83d9599ee9bb350acb265cb3d602f.jpg
РИА Новости

Девять населенных пунктов Приангарья находятся в зоне задымления от пожаров

08:16
92
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Девять населенных пунктов Иркутской области находятся в зоне задымления от лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.
"На территории Иркутской области в зоне задымления находится 9 населенных пунктов в 2 районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один населенный пункт находится в Катангском районе и 8 - в Киренском. Причиной задымления являются лесные пожары на территории республик Бурятия, Саха (Якутия), а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области.
На тушение лесных пожаров в воскресенье было задействовано 9 воздушных судов Минобороны РФ и МЧС России. За сутки площадь лесных пожаров сократилась на 123 тысячи гектаров.
Лесные пожары в Красноярском крае
3 августа, 17:07
Самолеты-разведчики Су-24 начали мониторить лесные пожары в Сибири
000000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуПроисшествия
Рекомендуем
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС за сутки сбросила около 900 тонн воды на горящие леса в Сибири
РИА
Новости
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Дожди в Якутии снизят задымленность из-за лесных пожаров, считают в МЧС
Небоскребы делового центра Москва-сити
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Погрузка угля
СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
Лента
новостей
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам в одном из районов Иркутской области
В Приангарье остаются подтопленными почти 30 домов и детский сад
Лесные пожары
Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на 15 очагов
Вид на город Тель-Авив
Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага США
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Ликвидация пожаров
Площадь пожаров в Приангарье за сутки сократилась на 130 тысяч гектаров
Пожар на фанерном комбинате в Вологодской области. 5 августа 2019
В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
Тушение пожаров
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Инспектор ГИБДД
В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
Линия электропередач. Архивное фото
В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
Паводок
В Хабаровском крае поселок отрезало паводком от райцентра
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
08:41В подконтрольной Киеву части Донбасса без воды остались 27 тысяч семей
08:37Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в сеть, сообщил "Ъ"
Лента новостейМолния