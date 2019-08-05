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РИА Новости

Авиация МЧС за сутки сбросила около 900 тонн воды на горящие леса в Сибири

08:14
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила около 900 тонн воды для тушения пожаров в Сибири за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По данным МЧС, в Сибири продолжает действовать 441 очаг возгораний. Локализован 31 очаг на площади около 15 тысяч гектаров.
"Для тушения пожаров в Сибири авиация МЧС России сбросила 898 тонн воды, совершив 99 вылетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация работает в двух районах Якутии, одном районе Красноярского края и пяти районах Иркутской области. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки в количестве 611 человек и 32 единицы техники.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около 3 миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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