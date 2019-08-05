Авиация МЧС за сутки сбросила около 900 тонн воды на горящие леса в Сибири

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила около 900 тонн воды для тушения пожаров в Сибири за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

По данным МЧС, в Сибири продолжает действовать 441 очаг возгораний. Локализован 31 очаг на площади около 15 тысяч гектаров.

"Для тушения пожаров в Сибири авиация МЧС России сбросила 898 тонн воды, совершив 99 вылетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация работает в двух районах Якутии, одном районе Красноярского края и пяти районах Иркутской области. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки в количестве 611 человек и 32 единицы техники.