Синоптики рассказали о тайфунах, которые обрушатся на Японию и Тайвань

"В Тихом океане продолжается активная тайфунная деятельность. На сегодняшний день над его акваторией бушует два тропических вихря. Восьмой по счету, "Франциско",… утром 6 августа обрушится на остров Кюсю. Затем станет смещаться на северо-запад и через сутки выйдет на Корейский полуостров. Здесь вихрь развернется на северо-восток и 8 августа окажется в Японском море, далее будет смещаться над его акваторией", - говорится в сообщении.