Синоптики рассказали о тайфунах, которые обрушатся на Японию и Тайвань

ВЛАДИВОСТОК , 5 авг - РИА Новости. Тайфун "Франциско" утром 6 августа обрушится на японский остров Кюсю, а тайфун "Лекима" во второй половине недели выйдет на Тайвань, сообщает Примгидромет.
Ранее спасатели предупредили о приближении к Приморью тайфуна "Франциско", который принесет 8 августа в регион ливни и штормовой ветер.
"В Тихом океане продолжается активная тайфунная деятельность. На сегодняшний день над его акваторией бушует два тропических вихря. Восьмой по счету, "Франциско",… утром 6 августа обрушится на остров Кюсю. Затем станет смещаться на северо-запад и через сутки выйдет на Корейский полуостров. Здесь вихрь развернется на северо-восток и 8 августа окажется в Японском море, далее будет смещаться над его акваторией", - говорится в сообщении.
Далее синоптики предполагают два сценария: по одной из версий, вихрь 8 августа выйдет на Приморский край, а по другой — пройдет вблизи побережья и уйдет в сторону острова Хоккайдо. В обоих случаях 8-9 августа в Приморье пройдут дожди.
Девятый по счету тропический шторм "Лекима" смещается в западном, северо-западном направлении со скоростью около 16 километров в час.
"Не изменяя направление движения и достигнув стадии тайфуна, он во второй половине недели выйдет в Восточно-Китайское море. Затем обрушит на Тайвань ураганные ветры и проливные дожди, а потом направится в сторону восточного побережья Китая. По предварительным расчетам, влияния на погоду Приморья этот тайфун не окажет", - сообщают синоптики.
На востоке Филиппинского моря в ближайшие двое суток, вероятно, возникнет новая тропическая депрессия, она пойдет на север, прогнозируют синоптики. Интенсивно углубляясь, вихрь в начале следующей недели обрушится на Японию. Здесь тайфун повернет на северо-восток и, пройдя над островами, уйдет в Тихий океан. На Приморье он не повлияет.
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