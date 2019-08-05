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РИА Новости

Площадь пожаров в Приангарье за сутки сократилась на 130 тысяч гектаров

07:43
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров
Ликвидация пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров
ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась почти на 130 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангаря.
По данным правительства, на землях лесного фонда в регионе зафиксированы более 120 пожаров, восемь из них, на площади 11 тысяч гектаров, локализованы.
В воскресенье на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано шесть пожаров на площади более 10 тысяч гектаров.
"Действуют 49 пожаров общей площадью 67 095 га и два пожара на землях "Витимского заповедника" в Бодайбинском районе на площади 1698 га. В зоне контроля закрыты 62 пожара на площади 533 273 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь возгораний за сутки сократилась почти на 130 тысяч гектаров. На ликвидации пожаров 4 августа работали более тысячи человек и 199 единиц техники.
Всего на территории РФ зафиксировано 470 возгораний в лесах общей площадью почти 3 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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