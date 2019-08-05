Площадь пожаров в Приангарье за сутки сократилась на 130 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась почти на 130 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангаря.

По данным правительства, на землях лесного фонда в регионе зафиксированы более 120 пожаров, восемь из них, на площади 11 тысяч гектаров, локализованы.

В воскресенье на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано шесть пожаров на площади более 10 тысяч гектаров.

"Действуют 49 пожаров общей площадью 67 095 га и два пожара на землях "Витимского заповедника" в Бодайбинском районе на площади 1698 га. В зоне контроля закрыты 62 пожара на площади 533 273 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгораний за сутки сократилась почти на 130 тысяч гектаров. На ликвидации пожаров 4 августа работали более тысячи человек и 199 единиц техники.