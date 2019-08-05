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РИА Новости

В Приангарье остаются подтопленными почти 30 домов и детский сад

06:38
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМашины МЧС РФ едут по затопленным улицам в одном из районов Иркутской области
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам в одном из районов Иркутской области
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 29 домов в 7 населенных пунктах и детский сад, сообщает ГУМЧС региона.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. По уточненным данным, пострадали около 43 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
"По состоянию на 5 августа в 7 населенных пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, 1 социально значимый объект, 9 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Байкальске ведётся откачка воды из подвальных помещений 29 многоквартирных домов и детского сада "Лучик" в Тулуне. В 6 пунктах временного размещения, созданных на базе общежитий, на сегодняшний день находятся 413 человек, в том числе 96 детей.
Автомобильный мост через реку Солзан в Байкальске поврежден и транспортное сообщение осуществляется по федеральной дороге Р-258.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 3 тысячи 103 человека, 905 единиц техники, в том числе 5 воздушных судов, 55 плавсредств.
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