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РИА Новости

В Хабаровском крае поселок отрезало паводком от райцентра

06:19
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / МЧС РФ
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Паводок
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Река Умальта в Хабаровском крае вышла из берегов из-за дождей и размыла сразу пять мостов на единственной автодороге, соединяющей поселок Софийск с райцентром, сообщает правительство края.
"Поселок Софийск в Верхнебуреинском районе остался после дождей без транспортного сообщения. В конце прошлой недели вышедшая из берегов местная река Умальта размыла сразу пять мостов на единственной автодороге, соединяющей населенный пункт с райцентром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне силами артели "Ниман" три из пяти мостов удалось оперативно восстановить. На четвертом сооружении сегодня ведутся работы. Пятый мост, по информации представителей краевого министерства транспорта дорожного хозяйства, быстро восстановить не получится.
Уточняется, что решается вопрос об организации переправы через реку. В поселке есть все необходимое для повседневной жизни – топливо, медикаменты, запас продуктов на 10 дней. Также в поселок могут отправить вертолет со всем необходимым.
По информации властей, сейчас в Софийске проживают более 400 местных жителей, а также работники артели "Ниман". В поселке работают детский сад, школа, амбулатория. Ситуацию с ЧП в понедельник дополнительно обсудят на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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