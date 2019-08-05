В Хабаровском крае более 20 огородов подтоплены паводками

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Более 20 огородов подтоплены в Хабаровском крае в понедельник из-за паводков, сообщает региональный главк МЧС.
Из-за паводков в большинстве районов Хабаровского края объявлен режим ЧС. На минувшей неделе в районе имени Лазо были подтоплены 68 участков в селах Полетное, Прудки, Петровичи, Марусино. Отселение жителей здесь не проводилось.
"В реке Кия района имени Лазо продолжается снижение уровня воды, происходит постепенное освобождение ранее подтопленных приусадебных территорий. В селах Полетное и Петровичи остаются подтопленными 11 огородов. В селе Марусино подтопленных территорий нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реке Уссури в Хабаровском районе повышается уровень воды, в селе Корсаково-2 количество подтопленных частных подворий за сутки увеличилось на три - до 12 участков. Подтопленных жилых домов нет. Отселение жителей не проводилось.