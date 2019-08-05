В Хабаровском крае более 20 огородов подтоплены паводками

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Более 20 огородов подтоплены в Хабаровском крае в понедельник из-за паводков, сообщает региональный главк МЧС.

Из-за паводков в большинстве районов Хабаровского края объявлен режим ЧС. На минувшей неделе в районе имени Лазо были подтоплены 68 участков в селах Полетное, Прудки, Петровичи, Марусино. Отселение жителей здесь не проводилось.

"В реке Кия района имени Лазо продолжается снижение уровня воды, происходит постепенное освобождение ранее подтопленных приусадебных территорий. В селах Полетное и Петровичи остаются подтопленными 11 огородов. В селе Марусино подтопленных территорий нет", - говорится в сообщении.