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РИА Новости

СК возбудил дело после массового отравления людей в якутском кафе

05:17
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело после отравления 17 человек, в том числе 10 детей, в одном из кафе в городе Вилюйске, сообщается на сайте прокуратуры республики Саха.
Сообщается, что информация о массовом отравлении людей появилась в местных СМИ. По публикации была организована прокурорская проверка с привлечением специалистов регионального Роспотребнадзора.
Правоохранители установили, что 9-12 июля в Вилюйске 17 граждан, в том числе 10 несовершеннолетних, ели готовые блюда в одном из местных кафе. Позднее все они обратились в больницу, где им поставили диагноз — сальмонеллёз, а двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.
"Тридцать первого июля по материалам прокурорской проверки следователем СО ОМВД РФ по Вилюйскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лабораторные исследования показали, что в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella, кроме того, при осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Автомобиль прокуратуры России
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