СК возбудил дело после массового отравления людей в якутском кафе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело после отравления 17 человек, в том числе 10 детей, в одном из кафе в городе Вилюйске, сообщается на сайте прокуратуры республики Саха.

Сообщается, что информация о массовом отравлении людей появилась в местных СМИ. По публикации была организована прокурорская проверка с привлечением специалистов регионального Роспотребнадзора.

Правоохранители установили, что 9-12 июля в Вилюйске 17 граждан, в том числе 10 несовершеннолетних, ели готовые блюда в одном из местных кафе. Позднее все они обратились в больницу, где им поставили диагноз — сальмонеллёз, а двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

"Тридцать первого июля по материалам прокурорской проверки следователем СО ОМВД РФ по Вилюйскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - говорится в сообщении.