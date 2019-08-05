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РИА Новости

Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией

05:15
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© Fotolia / feldsher03Крыло самолёта
Крыло самолёта
© Fotolia / feldsher03
Крыло самолёта. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Миссия Турции и Финляндии 5-9 августа выполнит полет на турецком самолете наблюдения СН-235 над Россией в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Также отмечается, что самолет не предназначен для применения какого-либо оружия. СН-235 и установленная аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование.
Кроме того, Россия также планирует выполнить наблюдательный полет над Болгарией. Согласованный полет будет выполняться с 5 по 9 августа. Его максимальная дальность составит 660 километров.
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