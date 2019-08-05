Морская авиация ТОФ провела разведку очагов крупных пожаров в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ТОФ в течение десяти часов проводили воздушную разведку обстановки в районах очагов крупных лесных пожаров на севере и юге республики Саха (Якутия) и Амурской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Учитывая сложный рельеф местности и сильное задымление, самолеты действовали на высотах 2,5-3 тысячи метров", - сказал Воскресенский.

В минувшее воскресенье самолеты морской авиации Тихоокеанского флота обследовали более 300 квадратных километров территории и выявили несколько крупных возгораний. Сегодня летчики продолжили выполнение поставленных задач.