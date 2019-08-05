Биография Ильи Репина

Учился в военной школе на отделении топографии. После закрытия отделения по настоятельной просьбе мальчика отец отдал его в ученики к иконописцу Ивану Бунакову. С 16 лет работал с кочевой артелью иконописцев

В 1863 году учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников, где преподавали художники Рудольф Жуковский и Иван Крамской.

В 1864-1871 годах Репин получал художественное образование в Петербургской академии художеств (ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина).

Будучи студентом академии, в 1869 году он был награжден Малой золотою медалью за картину, написанную на программу "Иов и его друзья".

Во время своего путешествия по Волге в 1870 году Репин написал много этюдов и эскизов и по некоторым из них он создал по заказу великого князя Владимира Александровича картину "Бурлаки на Волге", оконченную в 1872 году. Эта картина, изображающая тяжкий физический труд бурлаков, тянущих барку, произвела сильное впечатление на публику и критиков искусства.

По окончании академии Репин получил пенсион (содержание) от Академии художеств для дальнейшего совершенствования за границей. В 1873-1876 годах он предпринял путешествие в Италию и Францию. В Париже художник написал "Парижское кафе" и сказочного "Садко".

С 1876 года Илья Репин являлся академиком, с 1893 года – действительным членом Императорской академии художеств.

Конец 1870-х – 1880-е годы – наиболее плодотворный период творчества художника. В это время появляются его лучшие произведения – портреты, картины социальной направленности, исторические полотна.

На выставках товарищества передвижников были представлены наиболее известные в будущем картины Репина "Правительница Софья Алексеевна в монастыре" (1879), "Крестный ход в Курской губернии" (1883), "Не ждали" (1884), "Иоанн Грозный и его сын Иван" (1885).

В 1892 году на выставке произведений Репина и Шишкина в Академии художеств впервые была представлена картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и более 30 этюдов к ней. Картина имела успех и была приобретена императором Александром III за 35 тысяч рублей – такая цена оказалась велика даже для мецената Павла Третьякова.

В лице Репина обрел талантливого мастера жанр реалистического живописного портрета. В разное время Репиным были выставлены портреты хирурга Николая Пирогова, предпринимателя Павла Третьякова, художника Ивана Крамского, актера Михаила Щепкина, писателей Ивана Тургенева и Льва Толстого и многих других известных людей того времени.

Одним из самых знаковых в его творчестве стал портрет композитора Модеста Мусоргского, который был написан за четыре дня в Николаевском военном госпитале, где впоследствии музыкант скончался

Репиным были созданы эффектные многофигурные портреты "Торжественное заседание Государственного совета" (1901-1903), написанный совместно с Борисом Кустодиевым и Иваном Куликовым на правительственный заказ.

Илья Репин также вел активную педагогическую деятельность. В 1894-1907 годах он был преподавателем, а с 1898 года по 1899 год ректором в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Одновременно в 1895-1899 годах преподавал в частной художественной студии княгини Марии Тенишевой в Санкт-Петербурге. Среди его учеников были Борис Кустодиев и Игорь Грабарь, частные уроки брал Валентин Серов.

С 1899 года художник жил в имении "Пенаты" в Куоккале (ныне Репино Ленинградской области) на Карельском перешейке под Петербургом. Здесь он снова писал начатую еще в 1870-х годах картину "Крестный ход в дубовом лесу", написал новые варианты картин "Иван Грозный и сын Иван" ("Сыноубийца" в 1909 году) и "Дуэль" ("Поединок" в 1913 году). Им было создано несколько десятков портретов, а также картины "На разведке" (1904), "Манифестация 17 октября 1905 года" (1907-1911), "В осажденной Москве" и "Защитники Москвы" (1912), "Козьма Крючков" и "Бельгийский король Альберт в бою" (1914-1915), "В атаку с сестрой" (1915-1917) и "Пушкин на набережной Невы", над которой он работал 30 лет.

В 1917 году Репин написал новый вариант "Бурлаков" под названием "Быдло империализма", тем самым приветствуя революцию. Позже, отъединенный в "Пенатах" от Советской России, когда Финляндия обрела независимость, он неоднократно выражал неприятие нового советского режима, осуждая красный террор и новую орфографию русского языка.

В 1922-1925 годах Репин написал одну из лучших своих религиозных картин – "Голгофа".

29 сентября 1930 года Илья Репин скончался в имении "Пенаты". Похоронен в парке усадьбы, который был создан его руками и по его замыслам.

В 1937 году Корнеем Чуковским был выпущен сборник мемуаров художника и его статей об искусстве "Далекое близкое", впоследствии неоднократно переиздававшийся.

В июне 1940 года в усадьбе "Пенаты" открылся Мемориальный музей Ильи Репина. В 1944 году, во время Великой Отечественной войны, дом сгорел. Экспонаты были вывезены и хранились в здании Академии художеств. В июне 1962 года возрожденная усадьба приняла посетителей

В 1944 году имя Репина было присвоено Институту живописи, скульптуры и архитектуры (бывшей Императорской академии художеств).

В 1948 году поселок Куоккала был переименован в Репино.

В 1952 году именем Репина были названы улица (бывший Соловьевский переулок в Василеостровском районе), площадь (бывшая Калинкина в Октябрьском районе) в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

Позже гражданской женой живописца стала писательница Наталья Нордман (1863-1914), известная под псевдонимом Северова. Но через 15 лет союза она покинула художника и уехала в Швейцарию

От первого брака у Ильи Репина было четверо детей – три дочери Вера (1972-1948), Надежда (1874-1931) и Татьяна (1880-1957), сын Юрий (1977-1954), ставший профессиональным художником.

В настоящее время потомки художника от его младшей дочери Татьяны проживают во Франции

В 2019 году, к 175-летию со дня рождения художника, масштабная ретроспектива его работ открылась в Третьяковской галерее. На выставке представлено свыше 300 его произведений, созданных с 1870 по конец 1920-х годов. После показа в Третьяковской галерее экспозиция откроется в Русском музее, а затем ее сокращенный вариант будет представлен в музее Пти-Пале в Париже , а затем в музее Атенеум в Хельсинки.