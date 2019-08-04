В Брянске сотрудница банка украла у клиента десять миллионов рублей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полиция совместно с УФСБ задержала жительницу Брянска по подозрению в мошенничестве более чем на десять миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что женщина, являясь заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента и получила доступ к его лицевому счету, с которого вывела деньги.