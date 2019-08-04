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РИА Новости

В Брянске сотрудница банка украла у клиента десять миллионов рублей

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полиция совместно с УФСБ задержала жительницу Брянска по подозрению в мошенничестве более чем на десять миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что женщина, являясь заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента и получила доступ к его лицевому счету, с которого вывела деньги.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Суд арестовал подозреваемую.
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