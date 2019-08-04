В Джакарте тысячи домов остались без электричества

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен, сообщает издание Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен, сообщает издание Jakarta Post

По данным издания, электричество отключилось около полудня по местному времени (8.00 мск). Отключение электричества нарушило движение пригородных поездов.

Представитель государственной электроэнергетической компании PLN заявил, что причиной блэкаута стали ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.

По информации агентства Рейтер , PLN сообщила, что для восстановления электроэнергии в Джакарте потребуется еще около трех часов.

"Надеюсь, что в случае Джакарты, если все пойдет по плану... снабжение электроэнергии должно быть восстановлено примерно через три часа", - приводит агентство слова исполняющего обязанности главы компании Срипени Интан Кахиани (Sripeni Intan Cahyani).