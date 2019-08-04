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РИА Новости

В Джакарте тысячи домов остались без электричества

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкДжакарта
Джакарта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен, сообщает издание Jakarta Post.
По данным издания, электричество отключилось около полудня по местному времени (8.00 мск). Отключение электричества нарушило движение пригородных поездов.
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Представитель государственной электроэнергетической компании PLN заявил, что причиной блэкаута стали ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.
По информации агентства Рейтер, PLN сообщила, что для восстановления электроэнергии в Джакарте потребуется еще около трех часов.
"Надеюсь, что в случае Джакарты, если все пойдет по плану... снабжение электроэнергии должно быть восстановлено примерно через три часа", - приводит агентство слова исполняющего обязанности главы компании Срипени Интан Кахиани (Sripeni Intan Cahyani).
Она добавила, что в провинциях Западная Ява и Бантен электричество вернется в течение четырех-пяти часов.
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