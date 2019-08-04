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РИА Новости

В Танзании при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Вчера, 13:06
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CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200TЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200T
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Танзании, сообщает газета Standard Digital со ссылкой на власти страны.
По данным газеты, в субботу легкомоторный четырехместный самолет Sling вылетел из Уганды и направлялся в Малави, когда потерпел крушение. На борту находились пилот и пассажир самолета, оба граждане ЮАР.
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Как сообщает управление гражданской авиации Танзании, самолет подал сигнал о проблеме с двигателем, после чего пропал с радара. Сообщается, что после крушения самолет полностью разрушился и загорелся.
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УгандаТанзанияВ мире
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