В Одессе ветер повалил деревья и оборвал провода электросетей

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Непогода в Одессе привела к обрыву проводов электросетей и падению более 20 деревьев, сообщила в воскресенье пресс-служба горсовета.
"В результате непогоды в Одессе повалены 22 дерева и четыре крупных ветки. Ведутся работы по ликвидации последствий: распил и вывоз упавших деревьев. Также ведутся работы по восстановлению воздушных линий наружного освещения. Всего в результате непогоды, по информации КП "Одесгорсвет", за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что упавшее дерево сбило опору электросетей.
Потоп в Одессе: сегодня коммунальщики и спасатели борются с последствиями, - ФОТО— Одесса 048.ua (@odessa048ua) August 4, 2019
Жуткий ливень обрушился 3 августа на Одессу и область #потоп_в_одессе #гсчс #коммунальщикиhttps://t.co/pV5N5X3A12 pic.twitter.com/bkHkjQ5ndE