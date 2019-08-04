В Одессе ветер повалил деревья и оборвал провода электросетей

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Непогода в Одессе привела к обрыву проводов электросетей и падению более 20 деревьев, сообщила в воскресенье пресс-служба горсовета.

"В результате непогоды в Одессе повалены 22 дерева и четыре крупных ветки. Ведутся работы по ликвидации последствий: распил и вывоз упавших деревьев. Также ведутся работы по восстановлению воздушных линий наружного освещения. Всего в результате непогоды, по информации КП "Одесгорсвет", за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", - сообщила пресс-служба.