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РИА Новости

Фракцию "Слуги народа" может возглавить член набсовета "Укроборонпрома"

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
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Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" . Архивное фото
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Парламентскую фракцию украинской партии "Слуга народа" может возглавить член набсовета госпредприятия "Укроборонпром", член Национального инвестиционного совета и бизнесмен Давид Арахамия, а партию - руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук в Facebook.
"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной рады", - написала Кравчук.
Она подтвердила, что на должность спикера Верховной рады Украины "Слуга народа" предложит Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной рады - представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Дмитрий Разумков
3 августа, 14:38
"Слуга народа" выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
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Партия "Слуга народа"УкроборонпромВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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