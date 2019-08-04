Фракцию "Слуги народа" может возглавить член набсовета "Укроборонпрома"

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной рады", - написала Кравчук.