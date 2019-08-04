Фракцию "Слуги народа" может возглавить член набсовета "Укроборонпрома"

КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Парламентскую фракцию украинской партии "Слуга народа" может возглавить член набсовета госпредприятия "Укроборонпром", член Национального инвестиционного совета и бизнесмен Давид Арахамия, а партию - руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук в Facebook.
"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной рады", - написала Кравчук.
Она подтвердила, что на должность спикера Верховной рады Украины "Слуга народа" предложит Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной рады - представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.