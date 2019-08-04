У жительницы Японии, которую проверяли на вирус Эбола, оказался грипп

ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Медики не выявили вируса Эбола у пожилой женщины, которая была госпитализирована в Японии с высокой температурой после возвращения из Демократической республики Конго (ДРК), сообщает агентство Киодо.
Проживающая в префектуре Саитама женщина в возрасте около 70 лет была госпитализирована в одну из больниц Токио накануне, а пробы крови направлены для анализа в Национальный НИИ эпидемиологии в Токио. Тесты крови дал положительный результат на наличие у пациентки гриппа, но не выявили вирус Эбола.
Агентство отмечает, что женщина вернулась в Японию 31 июля.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК, на настоящий момент зафиксированы более 2,5 тысячи случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.