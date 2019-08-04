У жительницы Японии, которую проверяли на вирус Эбола, оказался грипп

Проживающая в префектуре Саитама женщина в возрасте около 70 лет была госпитализирована в одну из больниц Токио накануне, а пробы крови направлены для анализа в Национальный НИИ эпидемиологии в Токио. Тесты крови дал положительный результат на наличие у пациентки гриппа, но не выявили вирус Эбола.