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РИА Новости

Роскосмос отложил запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М"

Вчера, 03:01
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Отправка в космос метеорологического спутника "Арктика-М" номер 2 для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 2021 на 2023 год, говорится в документах Роскосмоса, размещенных на сайте госзакупок.
Ранее Роскосмос отложил запуск спутника "Арктика-М" номер 1 с 2019 на 2020 год.
В документах Роскосмоса отмечается, что срок запуска спутника "Арктика-М" номер 2 изменен с 2021 на 2023 год.
В федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов "Арктика-М" в 2023, 2024 и 2025 годах, однако контракт на их производство пока не заключен.
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
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Орбита "Арктики" имеет свои особенности – аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы.
После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают четыре спутника гидрометеорологического назначения – три низкоорбитальных ("Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2) и один геостационарный ("Электро-Л" номер 2). В 2016 году преждевременно прекратил работу спутник "Электро-Л" номер 1. В 2017 году в результате аварийного запуска с космодрома Восточный был потерян космический аппарат "Метеор-М" номер 2-1.
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