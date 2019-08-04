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РИА Новости

"Слава Украине" по-русски. Что Киев хочет сказать жителям Крыма и Донбасса

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Андрей ЛубенскийАкция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
© РИА Новости / Андрей Лубенский
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве решили "побороться за умы", предложив Крыму и Донбассу государственный украинский русскоязычный телеканал. Однако этот проект не вписывается в закон о языковых квотах на телевидении. Что хочет сообщить команда Зеленского русскоязычным, разбиралось РИА Новости.

Влияние на умы

Украинское телевидение знакомо России. Выходящие на одном из самых популярных развлекательных телеканалов “Орел и Решка”, “Ревизорро”, “Пацанки” — либо украинского, либо совместного производства. Многие исконно украинские передачи горячо принимаются российской молодежью. “Панянку-селянку”, “Хату на тату” и другие программы смотрят без перевода, подобному контенту посвящают паблики в соцсетях.
Однако теперь аудитории хотят предложить нечто более серьезное. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил о создании русскоязычного канала, цель которого — усиление позиции государства в информационном противостоянии. Новый телеканал, название которого пока не сообщали, адресован не только Донбассу и Крыму — всем русскоговорящим в мире. Но прежде всего украинские власти рассчитывают на победу в “борьбе за умы” сограждан и бывших сограждан, проживающих на так называемых оккупированных территориях.
Сам Тимошенко позднее уточнил, что на весь мир телеканал не претендует, а вот за Крым и Донбасс в команде Зеленского уже взялись. Жителям этих регионов направят “необходимые месседжи”. Вообще проект призван “перетянуть внимание” русскоязычных украинцев, это часть стратегии восстановления влияния на неподконтрольных территориях. Саму стратегию представят осенью, тогда же дадут более конкретную информацию о телеканале.
“Бороться за умы” намерены не только новостными сюжетами, выражающими позицию Украины. Коммерческие каналы бесплатно поделятся фильмами и телешоу. Этот пункт еще обсуждается, однако Тимошенко подчеркнул, что на информационное содержание владельцы коммерческих каналов влиять не смогут.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке

Повторение — мать учения

Реакция на инициативу последовала противоречивая. Некоторые возмутились: мол, это не первый русскоязычный телеканал, есть ли в нем смысл, стоит ли тратить бюджетные деньги?
Проект действительно вызывает вопросы. Русскоязычных СМИ, представляющих украинскую точку зрения, хватает: тут и “Радио свобода” с подразделением “Крым.Реалии”, и “Голос Америки”, а также русские службы Euronews и Би-би-си.
В связи с этим вспомнили другой проект — Ukraine Today, основанный в 2014 году. Цель — “предоставить международному сообществу доступ к реальным фактам и событиям на Украине, России и странах СНГ”. Канал был запущен медиахолдингом "1+1 Медиа", принадлежащим украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
© Фото : Скриншот страницы uatoday.tvСкриншот страницы иновещательного канала Ukraine Today
Скриншот страницы иновещательного канала Ukraine Today
© Фото : Скриншот страницы uatoday.tv
Скриншот страницы иновещательного канала Ukraine Today
У Ukraine Today был иностранный главный редактор — бывший генеральный директор бельгийского телеканала Jewish News One Питер Диксон. Генеральным продюсером стала Татьяна Пушнова, запомнившаяся выходом на связь с российским телеканалом иновещания с очень похожим названием — Russia Today. Тогда она отказалась говорить с ведущей программы In the Now Аниссой Науэй. “Я не помню вашего имени, мисс, но вы ответственны за тысячи смертей в моей стране”, — сказала она. Добавила, что не собирается контактировать с финансируемым Кремлем телеканалом, и вышла из эфира. Ukraine Today прекратил вещание в апреле 2016 года из-за низких рейтингов. Спустя год закрылся и в интернете.
В то же время на Украине имеется иновещательный канал UATV. Его можно подключить в 18 странах, в том числе в Швеции, Японии и США. В России не представлен. Канал создан в рамках закона “О системе иновещания Украины” как информационный “ответ Кремлю”. По замыслу должно было быть несколько разноязычных версий, однако из-за недостатка средств просто транслируют передачи на том или ином языке, в том числе крымско-татарском.
Есть еще государственный телеканал “UA: Общественное телевидение”. Задумывался как аналог британского Би-би-си или российского “Россия” с подразделениями “UA: Перший” и “UA: Культура”. С финансированием, как всегда, возникли проблемы.
“Перший" недополучает финансирование на 50 процентов, его просто урезают с выражением покер-фейс, а “Свой аграрий” получает из бюджета дотаций на ярд-второй, это говорит только об одном — централизованной информационной политики НЕТ!” — возмущался на фейсбуке Александр Глущенко, бывший член общественного совета при Национальном совете по вопросам телерадиовещания.

Незаконная инициатива

Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар назвала идею нового русскоязычного телеканала дилетантской. “Дорогие мои информационные ”профи”, которые собрались конкурировать с Россией за “умы русскоязычных в мире”. <…> Из бюджета Украины нужно выделить сумму, соизмеримую двум миллиардам долларов. <...> Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины. Спросите у министра финансов, из которых сфер она эти деньги вам возьмет?” — указала она.
Игорь Гужва, главный редактор Страна.UA, отметил: “Для этой цели (“борьбы за умы”) не нужно создавать новый телеканал. Тем более на деньги налогоплательщиков. Для этого нужно изменить информационную политику уже существующих крупнейших телеканалов. И отменить квоты на украинский язык, чтоб наше ТВ могло спокойно вещать и на русском”.
© РИА Новости / Андрей ЛубенскийАкция противников языкового закона возле здания Администрации президента
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Акция противников языкового закона возле здания Администрации президента
С ним согласна бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. “Сначала нужно законодательно решить вопрос о языковых квотах, которые установлены для украинских вещателей”, — сказала она в беседе с РИА Новости. По закону на общенациональных телеканалах 75 процентов контента в неделю должно быть на украинском языке, для местных каналов — 60 процентов. В остальное эфирное время, то есть 25 процентов для национальных и 40 процентов для местных, каналы могут показывать программы и фильмы на иностранных языках. Нарушителям грозят штрафы в сотни тысяч гривен.
Тимошенко не исключает внесения поправок в закон о языковых квотах, который вступил в силу в октябре прошлого года. По его словам, квоты могут изменить для неконтролируемых властями регионов, однако остальных нововведения не коснутся.
“Существует конституционный принцип равенства субъектов предпринимательской деятельности, и не может один субъект вещать на русском, а другие исполнять закон о государственных квотах”, — уточнила Лукаш. Она бы приветствовала отмену квот и создание телеканалов на любом удобном для украинцев языке. “Зритель сам выберет, что ему удобно”, — подчеркнула Лукаш. И добавила: “Вопрос нужно решать кардинально и принципиально. Я за украинский язык как государственный, я за развитие, поддержку других языков, но создавать специальные преференции и особые условия будет противозаконно”.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский национализм и та одержимость, с которой они проводят свои фашистские догмы в жизнь, неистовство и ненависть к России, к русским и ко всему русскому должен быть приравнен к фашизму. Потому, что они, украинские националисты, не останавливаются ни перед чем, чтобы утвердить свои преступные идеи. Ни перед убийством невинных граждан, ни перед разрушением их городов и сел, ни перед правом людей говорить на своем родном языке. Смерть укро-бандеровским фашистам!
4 августа, 10:50
Ilia Aksenov
6210201
Я уже много раз писал, что на Украине идет языковый штурм, а должен быть мозговой... Несут всё что только в голову влезет, даже то, что уже не влезает, но его несут. Хотя бы рассмотрим, что приняли закон о русском языке и тут же несут , что будет аж русский телеканал??? Вот Путин принял закон о упрощении получении русского паспорта на Украине и всё, очереди больше, чем за колбасой... Укры, пора делать мозговой штурм.
4 августа, 09:38
Rog Guka
2631002
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