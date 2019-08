"Слава Украине" по-русски. Что Киев хочет сказать жителям Крыма и Донбасса

У Ukraine Today был иностранный главный редактор — бывший генеральный директор бельгийского телеканала Jewish News One Питер Диксон. Генеральным продюсером стала Татьяна Пушнова, запомнившаяся выходом на связь с российским телеканалом иновещания с очень похожим названием — Russia Today. Тогда она отказалась говорить с ведущей программы In the Now Аниссой Науэй. “Я не помню вашего имени, мисс, но вы ответственны за тысячи смертей в моей стране”, — сказала она. Добавила, что не собирается контактировать с финансируемым Кремлем телеканалом, и вышла из эфира. Ukraine Today прекратил вещание в апреле 2016 года из-за низких рейтингов. Спустя год закрылся и в интернете.