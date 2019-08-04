Не дай себе заглохнуть: чего ждать от цен на топливо

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Владимир Путин подписал закон о корректировке демпферного механизма задним числом с 1 июля. Это послужит нефтяникам дополнительным стимулом для поставок топлива на внутренний рынок. Как изменятся цены на АЗС — в материале РИА Новости.

Тонкая настройка

Новый закон корректирует параметры демпфирующего механизма, который предусматривает компенсацию нефтяникам прибыли, недополученной из-за поставок бензина и дизеля на российский рынок, если экспортные цены на топливо выше внутренних. Но если цены на зарубежных рынках будут ниже отечественных, производители направят часть сверхприбыли в бюджет.

Сам демпфер работает с начала года, однако его параметры, по словам экспертов, нуждались в тонкой настройке. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов отмечает, что в январе — феврале производители топлива не получили компенсацию и все же им пришлось заплатить деньги в бюджет. Хотя цены на зарубежных рынках были выше внутрироссийских.

В новой редакции закон предусматривает снижение условной средней оптовой цены, учитываемой при расчете компенсаций, с 56 до 51 тысячи рублей за тонну для бензина и с 50 до 46 тысяч для солярки. В дальнейшем эти показатели будут увеличиваться на пять процентов в год вплоть до 2024-го.

Для Дальнего Востока установлен добавочный демпфер в две тысячи рублей на тонну топлива. Это связано с тем, что цены в регионе существенно отличаются от среднероссийских из-за логистических сложностей. Для сравнения: в Московской области литр бензина АИ-95 в среднем стоит 44,46 рубля, а в Якутии — 53,42 рубля. На Чукотке и вовсе 56,89 рубля.

Отметим, что демпферный механизм действует, если фактические внутренние оптовые цены отклоняются от условных не более чем на десять и двадцать процентов для бензина и дизельного топлива соответственно.

В соответствии с новым законом компенсации по демпферному механизму вырастут с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива. А в следующем году — с 50% до 68% и 65% соответственно.

Аналитики исследовательской группы "Петромаркет" подсчитали, что после корректировки законодательства демпферные выплаты в июле по бензину увеличатся примерно на 46%, а по дизтопливу — на пять процентов. Это значит, что общая сумма компенсаций составит порядка 31 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда придется на Дальний Восток.

Добавим, что, помимо бензина и дизеля, новый закон устанавливает демпфер и для авиационного керосина при цене свыше 48,2 тысячи рублей за тонну. Поскольку топливо многое определяет в итоговой стоимости авиаперевозок, это поможет стабилизировать цены на авиабилеты.

Цены впали в спячку

Корректировка демпфера — логичное продолжение усилий правительства по сдерживанию топливных цен в стране. "Основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемыми и приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать", — подчеркивает министр финансов Антон Силуанов.

Хотя в первом полугодии у нефтяников возникли сложности с применением демпфера по действовавшим тогда параметрам, цены на заправках сдерживали в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре прошлого года между десятью крупнейшими российскими нефтяными компаниями и правительством. От производителей требовали постепенно увеличивать поставки на внутренний рынок, иначе премьер-министр Дмитрий Медведев грозился ввести дополнительные экспортные пошлины. В результате за полгода автомобильный бензин подорожал в среднем всего на 1,4%, а дизельное топливо и вовсе подешевело на 0,5%.

Напомним, в феврале вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что благодаря мерам, которые предпринимает правительство, топливо подорожает в рамках инфляции. На деле вышло еще лучше. По данным Росстата, в июне цены на 92-й и 95-й бензин прибавили 0,7%, а на дизель — 0,1%. Это притом что инфляция в первый месяц лета, по информации Банка России, составила 4,7%.

Ценовая статистика за июль еще не опубликована, но серьезных колебаний не предвидится. На это указывает динамика оптовых цен на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).