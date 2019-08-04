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РИА Новости

Не дай себе заглохнуть: чего ждать от цен на топливо

Вчера, 08:00
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© Fotolia / DangubicЗаправка машины
Заправка машины
© Fotolia / Dangubic
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Владимир Путин подписал закон о корректировке демпферного механизма задним числом с 1 июля. Это послужит нефтяникам дополнительным стимулом для поставок топлива на внутренний рынок. Как изменятся цены на АЗС — в материале РИА Новости.

Тонкая настройка

Новый закон корректирует параметры демпфирующего механизма, который предусматривает компенсацию нефтяникам прибыли, недополученной из-за поставок бензина и дизеля на российский рынок, если экспортные цены на топливо выше внутренних. Но если цены на зарубежных рынках будут ниже отечественных, производители направят часть сверхприбыли в бюджет.
Сам демпфер работает с начала года, однако его параметры, по словам экспертов, нуждались в тонкой настройке. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов отмечает, что в январе — феврале производители топлива не получили компенсацию и все же им пришлось заплатить деньги в бюджет. Хотя цены на зарубежных рынках были выше внутрироссийских.
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В новой редакции закон предусматривает снижение условной средней оптовой цены, учитываемой при расчете компенсаций, с 56 до 51 тысячи рублей за тонну для бензина и с 50 до 46 тысяч для солярки. В дальнейшем эти показатели будут увеличиваться на пять процентов в год вплоть до 2024-го.
Для Дальнего Востока установлен добавочный демпфер в две тысячи рублей на тонну топлива. Это связано с тем, что цены в регионе существенно отличаются от среднероссийских из-за логистических сложностей. Для сравнения: в Московской области литр бензина АИ-95 в среднем стоит 44,46 рубля, а в Якутии — 53,42 рубля. На Чукотке и вовсе 56,89 рубля.
Отметим, что демпферный механизм действует, если фактические внутренние оптовые цены отклоняются от условных не более чем на десять и двадцать процентов для бензина и дизельного топлива соответственно.
В соответствии с новым законом компенсации по демпферному механизму вырастут с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива. А в следующем году — с 50% до 68% и 65% соответственно.

Аналитики исследовательской группы "Петромаркет" подсчитали, что после корректировки законодательства демпферные выплаты в июле по бензину увеличатся примерно на 46%, а по дизтопливу — на пять процентов. Это значит, что общая сумма компенсаций составит порядка 31 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда придется на Дальний Восток.

Добавим, что, помимо бензина и дизеля, новый закон устанавливает демпфер и для авиационного керосина при цене свыше 48,2 тысячи рублей за тонну. Поскольку топливо многое определяет в итоговой стоимости авиаперевозок, это поможет стабилизировать цены на авиабилеты.

Цены впали в спячку

Корректировка демпфера — логичное продолжение усилий правительства по сдерживанию топливных цен в стране. "Основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемыми и приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать", — подчеркивает министр финансов Антон Силуанов.
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Хотя в первом полугодии у нефтяников возникли сложности с применением демпфера по действовавшим тогда параметрам, цены на заправках сдерживали в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре прошлого года между десятью крупнейшими российскими нефтяными компаниями и правительством. От производителей требовали постепенно увеличивать поставки на внутренний рынок, иначе премьер-министр Дмитрий Медведев грозился ввести дополнительные экспортные пошлины. В результате за полгода автомобильный бензин подорожал в среднем всего на 1,4%, а дизельное топливо и вовсе подешевело на 0,5%.
Напомним, в феврале вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что благодаря мерам, которые предпринимает правительство, топливо подорожает в рамках инфляции. На деле вышло еще лучше. По данным Росстата, в июне цены на 92-й и 95-й бензин прибавили 0,7%, а на дизель — 0,1%. Это притом что инфляция в первый месяц лета, по информации Банка России, составила 4,7%.
Ценовая статистика за июль еще не опубликована, но серьезных колебаний не предвидится. На это указывает динамика оптовых цен на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

С 3 по 26 июля тонна летнего дизтоплива подешевела на 2,3% — с 47,7 до 46,6 тысячи рублей, 92-й бензин — на 4,8%, с 47,7 до 45,4 тысячи. На 95-й бензин оптовые цены и вовсе упали на 9,5% — с 51,8 до 46,9 тысячи.

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ЦеныСПбМТСБВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Каких только воодушевляющих статей по топливу тут не печаталось! А факт остается фактом: топливо дорожает! Причем семимильными шагами... не, как-то было подорожание на сорок копеек, а потом снижение на десять... Если в этом смысл таких статей, то называть их надо по-другому. Типа "Не поставишь на прикол - будешь голый, как сокОл!" )
4 августа, 08:31
Дмитрий
1410001
Одно сплошное враньё!!!!!!!!
4 августа, 11:23
antyxa1979
1200001
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