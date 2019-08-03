Расходы на завоз грузов в Якутию снизятся на 25%

"Мы долго ждали этого момента, когда еще в 1985 году началось строительство АЯМа (Амуро-Якутской железнодорожной магистрали), и в 2005 году оно возобновилось на участке Томмот — Нижний Бестях. С точки зрения обеспечения грузами Центральной Якутии снижение затрат на завоз мы почувствуем в уже ближайшее время. В среднем расходы на перевозку грузов в Якутию снизятся до 25%", — рассказал Айсен Николаев.