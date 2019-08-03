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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Расходы на завоз грузов в Якутию снизятся на 25%

14:45 03.08.2019 (обновлено: 14:46 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Запуск регулярных перевозок с железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе на 25% снизит расходы на завоз грузов в Якутию, заявил в субботу глава республики Айсен Николаев в прямом эфире местного телеканала ГТРК "Саха".
Ранее сообщалось, что 27 июля открылись пассажирские перевозки с железнодорожной станции "Нижний Бестях", которая находится на правом берегу реки Лена в 30 километрах от Якутска.

"Мы долго ждали этого момента, когда еще в 1985 году началось строительство АЯМа (Амуро-Якутской железнодорожной магистрали), и в 2005 году оно возобновилось на участке Томмот — Нижний Бестях. С точки зрения обеспечения грузами Центральной Якутии снижение затрат на завоз мы почувствуем в уже ближайшее время. В среднем расходы на перевозку грузов в Якутию снизятся до 25%", — рассказал Айсен Николаев.

По словам главы, это связано с применением сквозных тарифов "Железных дорог России" до Нижнего Бестяха.
"Уверен, что и пассажирское движение со станции Нижний Бестях будет востребовано. Я разговаривал с людьми, и у всех интерес по Дальнему Востоку — по тем территориям, которые от нас недалеко расположены", — добавил он.
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Республика Саха (Якутия)Экономика
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