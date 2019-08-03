Иностранные участники АрМИ похвалили российскую военную технику

КУБИНКА (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Иностранные участники Армейских международных игр поделились впечатлениями о российской военной технике, на которой соревнуются участники конкурсов.

Заместитель министра обороны Мьянмы генерал-лейтенант Тейн Мью Зо, который приехал на открытие игр, рассказал, что находится под большим впечатлением от масштаба мероприятия.

По его словам, страна участвует в трех конкурсах, но планирует расширить свое присутствие и в следующий раз послать на игры команду более широкого состава.

Говоря о российской военной технике замминистра сказал, что военнослужащие "под большим впечатлением". "Действительно, российская военная техника самая мощная в мире", - заключил он.

В свою очередь глава индийской делегации, член судейской коллегии Риши Деора в разговоре с журналистами подчеркнул, что игры прекрасно организованы и дают возможность военным испытать себя в разных условиях, с которыми может столкнуться военнослужащие, и испытать себя. "А также это хорошая возможность для участников испытать отличную российскую военную технику", - подчеркнул Деора.

Он отметил высокую организацию соревнований и высокий профессионализм российских военных.