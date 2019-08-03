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РИА Новости

Иностранные участники АрМИ похвалили российскую военную технику

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанки команд-участниц во время открытия конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр "АрМИ-2019"
Танки команд-участниц во время открытия конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр АрМИ-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КУБИНКА (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Иностранные участники Армейских международных игр поделились впечатлениями о российской военной технике, на которой соревнуются участники конкурсов.
Заместитель министра обороны Мьянмы генерал-лейтенант Тейн Мью Зо, который приехал на открытие игр, рассказал, что находится под большим впечатлением от масштаба мероприятия.
По его словам, страна участвует в трех конкурсах, но планирует расширить свое присутствие и в следующий раз послать на игры команду более широкого состава.
Говоря о российской военной технике замминистра сказал, что военнослужащие "под большим впечатлением". "Действительно, российская военная техника самая мощная в мире", - заключил он.
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В свою очередь глава индийской делегации, член судейской коллегии Риши Деора в разговоре с журналистами подчеркнул, что игры прекрасно организованы и дают возможность военным испытать себя в разных условиях, с которыми может столкнуться военнослужащие, и испытать себя. "А также это хорошая возможность для участников испытать отличную российскую военную технику", - подчеркнул Деора.
Он отметил высокую организацию соревнований и высокий профессионализм российских военных.
В этом году в Армейских международных играх принимают участие более 5 тысяч военнослужащих из 39 государств мира.
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