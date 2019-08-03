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РИА Новости

На несогласованной акции в Москве пострадал росгвардеец

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сотрудника Росгвардии травмировали на несанкционированной акции в Москве, подозреваемый задержан, сообщается на сайте ведомства.
По данным МВД, в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек, около 600 человек задержали за различные правонарушения. Накануне полиция призывала воздержаться от участия в незаконной акции и предупреждала о риске провокаций. В МВД обещали "оперативно реагировать" на правонарушения и предпринять меры для обеспечения порядка и безопасности.
По сообщению Росгвардии, сотрудник ведомства получил травму от действий участника несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.
Уточняется, что мужчина оказал сопротивление росгвардейцу и нанес ему травму. Подозреваемого задержали и передали полиции. Пострадавшего сотрудника Росгвардии забрали в больницу.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Вчера, 18:06
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Ранее сообщалось, что 3 августа в Москве планируется акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Заявителем акции выступила Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но организаторы настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Ранее несогласованный с властями митинг прошел 27 июля у мэрии Москвы, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за имен умерших людей в подписных листах и других серьезных нарушений. В ходе несанкционированной акции задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Теперь посОдют... И поделом...)))
3 августа, 19:07
Ljusia Ljusia
74200244
Да и пусть посодют. Можно смело процентов 15-20 посадить, всё равно безработные, только болтаются зря без дела, да ещё и бузотёрят впридачу.
3 августа, 20:09
IIfifay
64110240
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