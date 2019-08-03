На несогласованной акции в Москве пострадал росгвардеец

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сотрудника Росгвардии травмировали на несанкционированной акции в Москве, подозреваемый задержан, сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек, около 600 человек задержали за различные правонарушения. Накануне полиция призывала воздержаться от участия в незаконной акции и предупреждала о риске провокаций. В МВД обещали "оперативно реагировать" на правонарушения и предпринять меры для обеспечения порядка и безопасности.

По сообщению Росгвардии, сотрудник ведомства получил травму от действий участника несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.

Уточняется, что мужчина оказал сопротивление росгвардейцу и нанес ему травму. Подозреваемого задержали и передали полиции. Пострадавшего сотрудника Росгвардии забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Москве планируется акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Заявителем акции выступила Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но организаторы настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.