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РИА Новости

Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией

Вчера, 18:44
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Йеменская правительственная армия в субботу в ходе боев с повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) заняла высоты Аль-Дахас на границе Саудовской Аравии и Йемена в провинции Саада, сообщает йеменское агентство "Саба", вещающее из Эр-Рияда.
"Силы армии при поддержке вертолетов арабской коалиции освободили высоты Аль-Дахас и Аль-Хаза в управе Ас-Сафра на северо-востоке от Саады", - передает агентство.
По данным просаудовского СМИ, в результате операции убиты и ранены десятки хуситов.
Ранее в субботу повстанцы заявили об ударе баллистической ракетой по казарме армии Саудовской Аравии в районе Наджран, в результате чего погибли и получили ранения множество саудовских военных.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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