Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией

БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Йеменская правительственная армия в субботу в ходе боев с повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) заняла высоты Аль-Дахас на границе Саудовской Аравии и Йемена в провинции Саада, сообщает йеменское агентство "Саба", вещающее из Эр-Рияда.

"Силы армии при поддержке вертолетов арабской коалиции освободили высоты Аль-Дахас и Аль-Хаза в управе Ас-Сафра на северо-востоке от Саады", - передает агентство.

По данным просаудовского СМИ, в результате операции убиты и ранены десятки хуситов.

Ранее в субботу повстанцы заявили об ударе баллистической ракетой по казарме армии Саудовской Аравии в районе Наджран, в результате чего погибли и получили ранения множество саудовских военных.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.