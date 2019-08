Меган Маркл напишет книгу для детей про собак из приюта

. Меган Маркл планирует написать и опубликовать книгу для детей, сообщает The Sun.

Это будет далеко не первая детская книга, написанная членом британской королевской семьи, так принц Чарльз написал в 1980 детскую книгу The Old Man of Lоchnagar ("Старик из Лохнагара"), а Сара Фергюсон – серию книг о вертолете Баджи в конце 90-х.