Меган Маркл напишет книгу для детей про собак из приюта

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Меган Маркл планирует написать и опубликовать книгу для детей, сообщает The Sun.
Известно, что Герцогиня Сассекская рассматривает несколько вариантов тем, но, скорее всего, она будет писать о своей любви к животным, прежде всего, к собакам. Доходы от продаж пойдут на благотворительность.
"Меган собирается издать книгу и очень рада этой идеи <…> Она любит животных и, скорее всего, ее собаки из приюта станут частью истории", - сообщил инсайдер.
Это будет далеко не первая детская книга, написанная членом британской королевской семьи, так принц Чарльз написал в 1980 детскую книгу The Old Man of Lоchnagar ("Старик из Лохнагара"), а Сара Фергюсон – серию книг о вертолете Баджи в конце 90-х.