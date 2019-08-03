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РИА Новости
Культура

Меган Маркл напишет книгу для детей про собак из приюта

Вчера, 21:15
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© AP Photo / PA/Danny LawsonМеган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018
Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018
© AP Photo / PA/Danny Lawson
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Меган Маркл планирует написать и опубликовать книгу для детей, сообщает The Sun.
Известно, что Герцогиня Сассекская рассматривает несколько вариантов тем, но, скорее всего, она будет писать о своей любви к животным, прежде всего, к собакам. Доходы от продаж пойдут на благотворительность.
"Меган собирается издать книгу и очень рада этой идеи <…> Она любит животных и, скорее всего, ее собаки из приюта станут частью истории", - сообщил инсайдер.
Это будет далеко не первая детская книга, написанная членом британской королевской семьи, так принц Чарльз написал в 1980 детскую книгу The Old Man of Lоchnagar ("Старик из Лохнагара"), а Сара Фергюсон – серию книг о вертолете Баджи в конце 90-х.
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