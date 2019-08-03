Меган Маркл напишет книгу для детей про собак из приюта

Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018

© AP Photo / PA/Danny Lawson Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Меган Маркл планирует написать и опубликовать книгу для детей, . Меган Маркл планирует написать и опубликовать книгу для детей, сообщает The Sun.

Известно, что Герцогиня Сассекская рассматривает несколько вариантов тем, но, скорее всего, она будет писать о своей любви к животным, прежде всего, к собакам. Доходы от продаж пойдут на благотворительность.

"Меган собирается издать книгу и очень рада этой идеи <…> Она любит животных и, скорее всего, ее собаки из приюта станут частью истории", - сообщил инсайдер.